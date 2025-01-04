На дорогах Тюменской области задержаны 43 пьяных водителя с начала года

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

43 пьяных водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области с начала 2025 года. Для их выявления на дорогах региона проводятся сплошные проверки на трезвость и точечные рейды.

"В Тюмени в ближайшие дни "трезвые" заслоны из групп нарядов ДПС будут работать на выездах из города, а также в городской черте, в том числе в центре областной столицы", - рассказал начальник областного Управления Госавтоинспекции Андрей Миллер.

В Тюменском районе мероприятия по противодействию пьяному вождению проходят 4 января. Автоинспекторы используют метод быстрого рассредоточения по населенным пунктам, патрулирование и неожиданную передислокацию.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, сплошная проверка водителей на трезвость состоялась и на региональной автодороге Тюмень – Каменка – граница Свердловской области. Наряды ДПС оперативно передислоцировались в ближайшие населенные села: Кулаково, Каменка, Кулига, Луговое.

В с. Каменка был задержан 56-летний автомобилист на "Фольксвагене", показания алкотестера составили 0.25 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что пил вчера вечером, сегодня поехал в магазин.