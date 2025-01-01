29 договоров аренды земли под масштабные инвестпроекты подписали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 договоров аренды земли под масштабные инвестиционные проекты заключили с представителями бизнеса в Тюменской области за 2024 год. Об этом сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Всего за год было подписано 570 договоров аренды земельных участков. Еще 528 документов составили соглашения к таким договорам, а также 59 контрактов безвозмездного пользования земельными участками.