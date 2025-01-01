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Более 4,8 миллиардов рублей потратили тюменцы в кафе и ресторанах в ноябре 2024 года

Общество, 18:37 12 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 млрд 830,4 млн рублей потратили жители Тюменской области в кафе, барах и ресторанах в ноябре 2024 года. Предыдущий максимум был в октябре — 4 млрд 469,6 млн рублей. Перед этим рекорд зафиксирован в сентябре — 4 млрд 20,9 млн рублей.

Как сообщает "Вслух.ру", всего за 11 месяцев 2024 года оборот тюменского общепита составил 41 млрд 442,5 млн рублей, что на 11,8% больше, чем годом ранее. Средний чек на каждого жителя превышает 2,3 тыс. рублей.

По динамике Тюменская область на втором месте в УФО после Курганской области, где прирост составил 15,4%. Показатель значительно превышает общероссийский — 8,8%.

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# бар , кафе , ресторан

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