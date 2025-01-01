Сбербанк финансирует строительство жилого комплекса "Традиции от Звезды" в Тобольске

| Фото: строительная экосистема «Звезда» | Фото: строительная экосистема «Звезда»

Сбербанк предоставил финансирование в размере 509 млн рублей на строительство нового жилого комплекса "Традиции от Звезды", реализуемого строительной экосистемой "Звезда" в историческом центре Тобольска. Срок реализации проекта рассчитан до декабря 2025 года, а срок кредитования — до июня 2027 года.

Жилой комплекс "Традиции от Звезды" будет расположен на пересечении проспекта Менделеева и улицы Неймышева, в непосредственной близости к школе №16, одному из ведущих образовательных учреждений города. Это обеспечит жителям комплекса удобный доступ к качественным образовательным услугам.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Наш давний партнер — компания "Звезда" — продолжает развиваться и приступает к строительству нового жилого комплекса в Тобольске. Проект "Традиции от Звезды" сыграет свою особую роль в улучшении качества жизни горожан и создании условий для устойчивого роста города. Мы искренне рады, что этот важный проект реализуется при поддержке Сбера. Мы, в свою очередь, совместно с администрацией Тобольска и градообразующими компаниями города, будем работать над различными проектами для развития города. Сегодня инвестиции в развитие малых городов, таких как Тобольск, приобретают особую значимость. Строительство жилья является перспективной возможностью, а покупка квартир может стать выгодным инвестиционным решением".

Евгений Бутков, управляющий - ИП строительной экосистемы "Звезда": "Жилой комплекс "Традиции от Звезды" станет важной составляющей городского пространства Тобольска, создавая условия для комфортной жизни. Мы благодарим Сбер за поддержку этого проекта, который внесёт значительный вклад в развитие городской инфраструктуры. Комплекс задаст новый стандарт благоустройства, предлагая передовые решения: использование солнечной энергетики для снижения коммунальных расходов и создание общественных пространств с зонами отдыха и игровыми площадками. Архитектурная концепция выполнена в сдержанных тонах, гармонирующих с местным стилем. Для удобства будущих жильцов парадная будет оснащена IP-домофонией, теплым тамбуром, колясочной и лапомойкой. Проект комфорт-класса учитывает потребности различных групп: семей с детьми, студентов и молодых специалистов. Учитывая рост спроса на качественное жильё в развивающемся городе, наша цель — создать не просто квадратные метры, а современную жилую среду для всех тоболяков".

| Фото: строительная экосистема «Звезда» | Фото: строительная экосистема «Звезда»

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