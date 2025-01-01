Тюменские лыжницы завоевали медали Российско-Китайских молодёжных зимних игр

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Три медали Российско-Китайских молодёжных зимних игр, которые прошли в Южно-Сахалинске завоевали тюменские лыжницы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"У Русланы Дьяковой две бронзы на 10 км классикой и коньком. А вместе с Полиной Тарутиной у них еще и серебро эстафеты. Обе лыжницы представляют наш Центр спортивной подготовки, их наставник - заслуженный тренер России Андрей Иванов", - написал губернатор.

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Глава региона поздравил тюменских спортсменок и тренеров с заслуженными наградами. "Мы еще вернемся на международные старты и обязательно всех победим", - добавил он.