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Тюменские лыжницы завоевали медали Российско-Китайских молодёжных зимних игр

Спорт, 17:34 14 января 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Три медали Российско-Китайских молодёжных зимних игр, которые прошли в Южно-Сахалинске завоевали тюменские лыжницы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"У Русланы Дьяковой две бронзы на 10 км классикой и коньком. А вместе с Полиной Тарутиной у них еще и серебро эстафеты. Обе лыжницы представляют наш Центр спортивной подготовки, их наставник - заслуженный тренер России Андрей Иванов", - написал губернатор.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Глава региона поздравил тюменских спортсменок и тренеров с заслуженными наградами. "Мы еще вернемся на международные старты и обязательно всех победим", - добавил он.

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# Александр Моор , лыжники

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