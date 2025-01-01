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Более семи миллионов пассажиров перевезла компания "ЮТэйр" за год

Экономика, 17:21 15 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более семи миллионов пассажиров перевезла компания "ЮТэйр" за 2024 год. Прирост пассажиропотока составил 5,7 %. При этом более значительный рост зафиксировали на международных рейсах – плюс 15 %, на внутренних – 3 %, сообщает авиакомпания.

Авиатранспорт перевез 15 тыс. 459 тонн грузов, что на 5,7% больше по сравнению с объемом 2023 года. Производственный налет составил 159 тыс. 843 часа.

На вертолетах пассажиропоток увеличился на 7,4%, перевезено 69 тыс. 507 тонн грузов, производственный налет - 113 тыс. 534 часа.

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# перевозка пассажиров , ЮТэйр

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