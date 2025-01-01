Гости из 70 регионов страны приехали в Тюменскую область на новогодние каникулы

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 240 тыс. гостей посетили Тюменскую область в новогодние выходные - на 14 % больше, чем годом ранее.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях. Он уточнил, что гости приехали из 70 регионов страны. Помимо жителей соседних субъектов и округов, что такое "в Сибирь по своей воле", узнали также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Пермского края и Омской области.

Высоким спросом традиционно пользовались термальные источники - их посетил каждый третий турист. "Вырос интерес к музеям. Кроме того, путешественники стали чаще выбирать для отдыха туристические комплексы: "Ялуторовский острог", тематический парк "Тобол" и парк-отель "Абалак". Средняя загрузка в отелях, санаториях и на загородных базах отдыха составила 75 процентов", - написал Александр Моор.

По итогам опроса 99 % туристов готовы рекомендовать отдых в Тюменской области своим родным и близким.