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Гости из 70 регионов страны приехали в Тюменскую область на новогодние каникулы

Губернатор, 13:42 15 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 240 тыс. гостей посетили Тюменскую область в новогодние выходные - на 14 % больше, чем годом ранее.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях. Он уточнил, что гости приехали из 70 регионов страны. Помимо жителей соседних субъектов и округов, что такое "в Сибирь по своей воле", узнали также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Пермского края и Омской области.

Высоким спросом традиционно пользовались термальные источники - их посетил каждый третий турист. "Вырос интерес к музеям. Кроме того, путешественники стали чаще выбирать для отдыха туристические комплексы: "Ялуторовский острог", тематический парк "Тобол" и парк-отель "Абалак". Средняя загрузка в отелях, санаториях и на загородных базах отдыха составила 75 процентов", - написал Александр Моор.

По итогам опроса 99 % туристов готовы рекомендовать отдых в Тюменской области своим родным и близким.

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# Александр Моор , туризм , туристы

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