135 млн рублей инвестирует в производство песка застройщик в Исетском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

135 млн рублей инвестирует в создание производства песка для строительства застройщик в Исетском районе. На него планируют доставлять сырье из карьера в Курганской области. На юге Тюменской области организуют доработку песка и его обогащение, сообщает региональное инвестагентство.

Условия сотрудничества обсудили представители муниципального образования и компании "СТРОЙГОРОД". Власти готовы предоставить земельный участок для реализации инвестиционного проекта.

В рамках второго этапа компания закупит производственное оборудование, подготовит площадку, накопитель товарного продукта, построит цех для организации производства строительных песков.

Проект находится на сопровождении инвестиционного агентства Тюменской области.

На промышленной площадке создадут 10 новых рабочих мест.