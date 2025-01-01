Управляющие компании Тюменской области уплатят 254,5 тыс. рублей штрафов

| Фото: Госжилинспекция Тюменской области | Фото: Госжилинспекция Тюменской области

254,5 тыс. рублей штрафов оплатят управляющие компании Тюменской области. Самое крупное финансовое взыскание в размере 100 тыс. рублей получила организация из Тобольска, которая не подготовила тепловую систему семи домов к зиме. Ее директор не получил паспорта готовности, сообщает региональная Госжилинспекция.

А руководитель компании в с. Абалак заплатит 50 тыс. рублей за то, что подвал дома № 6 на ул. Дорожной затопило канализационными стоками.

На аналогичную сумму оштрафовали управляющую компанию из Тюмени. На доме № 133 по ул. Республики инспекторы выявили поврежденную кровлю, разрушенное шиферное покрытие по всему периметру и трещины на стропильных балках.

По 25 тыс. рублей штрафов заплатят за нарушения, которые допустили при содержании общедомового имущества две обслуживающие организации из Тюмени и Тобольска. Меры приняты по жалобам собственников.