В Тюменской области на 223 га высадили новый лес

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Посадка лесных культур на горельниках проведена в Тюменской области на площади 223,5 га, в том числе 83 га - это участки, поврежденные пожарами в 2023 году. Основная часть работ проводилась в Каменском участковом лесничестве - 77,4 га, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Лесовосстановление и лесоразведение проводилось искусственным способом: путем посадки сеянцев и проведением мер содействия естественному лесовосстановлению: минерализацией почвы, сохранения подроста хозяйственно-ценных пород деревьев, ухода за подростом.

В лесокультурном сезоне 2024 года зелёный фонд Тюменской области пополнился 12,5 млн сосен и елей, работники лесного хозяйства восстановили свыше 3 тыс. га лесных территорий.

Лепту в восполнение лесных ресурсов внесли и жители Тюменской области, которые присоединились к экологическим акциям по посадке деревьев. В 2024 году в регионе прошли три крупные акции с участием общественности: международная патриотическая акция "Сад памяти", акция к юбилею Тюменской области по высадке 80 тыс. сосен, всероссийская акция "Сохраним лес".

В общей сложности в акциях приняли участие около 5 тысяч человек, высажено более 2,28 млн деревьев.