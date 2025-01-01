Тюменские дзюдоисты завоевали пять наград всероссийских соревнований

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Три первых, одно второе и одно третье места заняли тюменские дзюдоисты на всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок до 23 лет, которые прошли в Уфе. Состязания были посвящены памяти Заслуженного тренера России Николая Попова, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Спортсмены Тюменской области, представляющие "ЦПСР "Тюмень-дзюдо", усиленно готовились к предстоящим стартам. В итоге первые места заняли Сергей Петухов, Асан Аугалиев, Полина Вакушина, второе место - Сафура Рустамова, третье - Иван Хромин.