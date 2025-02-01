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Голышмановские аграрии готовят технику к посевной

Экономика, 17:11 01 февраля 2025

Фото: телеграм-канал "Голышманово: телевидение и радио"

Более 390 единиц техники предстоит до 1 апреля привести в порядок голышмановским сельхозпредприятиям. Для этого в муниципальном округе действуют 26 мастерских, 19 гаражей и стоянок самоходной техники, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

"Ремонт техники мы начали сразу после завершения уборочной. К проведению боронования уже подготовлены все подборные сцепки. Перед выходом в поле агрегаты нужно будет только отрегулировать. Всю технику, которая может зайти в МТМ, мы стараемся отремонтировать зимой под крышей. Сейчас продолжается обслуживание тракторов, в одном из них заменили двигатель. Ждем очередной поставки запчастей, чтобы продолжить работу", - рассказал инженер малышенского отделения сельхозпредприятия "Голышмановское" Михаил Кочнев.

В 2025 году яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Голышмановском муниципальном округе будет занята площадь более 60 тысяч гектаров.

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