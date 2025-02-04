В Тюмени более 150 предпринимателей получают консультации от федеральных и региональных ведомств

Вячеслав Баев, Инвестиционное агентство Тюменской области Вячеслав Баев, Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 150 предпримателей участвуют в Едином дне консультаций в Тюменском технопарке 4 февраля. Представители федеральных и региональных ведомств на месте отвечают на запросы от бизнеса.

"Единый день консультаций - проект уникальный в масштабах страны. Мы говорим об этой практике. К любому представителю государственного ведомства, в том числе силового, предприниматель может обратиться за консультацией в режиме здесь и сейчас об изменениях в законодательстве, о том, что его ждет в будущем. Все персональыне вопросы обсуждаются на одной площадке", - рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Тюменцам представят успешные практики защиты предпринимателей. Эксперты расскажут о контроле за цифровой маркировкой "Честный знак", о современных тенденциях работы налоговой службы, цифровых сервисах Росреестра, пользе регистрации товарного знака.

Организаторы ведут прямую трансляцию, она доступна по ссылке.

Единый день консультаций проходит в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева