Тюменцы будут сотрудничать с индийской консалтинговой компанией

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Инвестиционное агентство Тюменской области провело переговоры с консалтинговой компанией из Индии. Она предоставляет услуги по взаимодействию с потенциальными инвесторами в промышленности, инжиниринге, транспортной инфраструктуре, фармацевтике, ИТ, пищевой и текстильной промышленности, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Генеральный директор инвестагентства Николай Пуртов презентовал инвестиционный потенциал Тюменской области, нефтегазовый и строительно-индустриальный кластеры, жилищное строительство и туризм.

В ходе переговоров стороны договорились о подписании соглашения о взаимовыгодном партнерстве в торгово-экономической сфере. Тюменская область и индийская компания будут сотрудничать в организации международных деловых делегаций, совместных мероприятий.

Добавим, руководитель индийской компании пригласил представителей региона на форум "Global Investment Convention Edition XIII", который пройдет с 15 по 16 апреля 2025 года в Мумбаи.