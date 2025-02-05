ДОМ.РФ: ввод жилья в регионах УФО стабильно растет последние шесть лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ввод жилья в регионах Уральского федерального округа стабильно растет последние шесть лет. В 2024 г. он достиг нового рекорда. Прирост по сданным многоквартирным домам составил 1 %. Но это успех, потому что в целом по стране показатель ввода сократился на 12 %.

Об этом рассказала директор подразделения "Исследования в жилищной сфере" аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова журналистам ведущих средств массовой информации Уральского федерального округа на пресс-конференции 5 февраля.

"Всего в 2024 году в Уральском федеральном округе введено 9,6 миллиона "квадратов", что на два процента больше, чем в 2023 году. В пяти из шести регионов Урала ввод жилья вырос, при этом более 80 процентов пришлось на Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области", - уточнила эксперт.

Застройщики активно выводили на рынок новые проекты МКД. Всего они запустили строительство 5,9 кв. м жилья. Таким образом, портфель строящегося жилья в УФО вырос на 20 % и достиг 11,8 млн кв. м на конец 2024 г.

"Это также исторический максимум. Географическая концентрация строительства на Урале довольно высокая – около 95 процентов строятся в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Запуски на Урале выросли на девять процентов. Прирост в четырех регионах, при этом в целом по стране – на уровне 2023 года", - привела данные Мария Жолобова.

Развивается активно индивидуальное жилищное строительство. Доля ИЖС в общем объеме ввода – 47 %. В уральских регионах развито деревянное домостроение – из природного материала построили 39 % всех домов. При этом на Югре и Ямале доля превысила 40 %.

В регионах УФО работают 252 застройщика. В основном они возводят дома комфорт-класса, повешенной этажности, в которых преобладают одно- и двухкомнатные квартиры.

Оксана Корнеенкова