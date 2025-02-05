Тюменские ученые задействованы в предотвращении экологической катастрофы в Анапе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Группа ученых-исследователей Тюменского индустриального университета собирают и исследуют в Анапе образцы гальки и песка, загрязненные мазутом. Эксперты планируют опробовать ряд технологий для очистки пляжной береговой линии. Об этом напомнила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политики Ольга Швецова, подводя итоги заседания комитета, рассмотревшего информацию областного правительства о поддержке молодых ученых.

Это, по ее словам, говорит о том, что уже сегодня молодые ученые держат руку на пульсе актуальных проблем и стараются применять свои знания и опыт для их решения. "Поэтому тема поддержки молодежи, молодых ученых, молодых семей – это всегда в приоритете работы комитета по социальной политике. И, конечно же, мы еще не раз обсудим поддержку молодежи в рамках развития образовательных проектов Тюменской области", - заявила она.

Согласно представленной информации, для привлечения молодежи в науку в Тюменской области идет создание молодёжных лабораторий Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Пяти научным коллективам предоставлена грантовая поддержка правительства области. На базе Тюменского индустриального университета создаются региональные стартап-студии. Около 100 студентов и аспирантов получают именные стипендии губернатора Тюменской области. В 2023 году количество исследователей в регионе в возрасте до 39 лет составило 55,6 % от общего числа исследователей моложе 40 лет, что выше среднероссийского показателя (43,6 %), сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

В работе по очистке береговой линии Анапы участвуют исследователи из различных научных коллективов, в том числе представители технологического проекта S.M.Art Metals, кафедр техносферной безопасности, инженерных систем и сооружений, а также строительных материалов. Ученые используют определенную технологию для сбора мазута на пляжной береговой линии, сообщается на молодежном информационном портале Тюмени и Тюменской области Moi-portal.ru.

"Мы используем очень мелкий оксид железа, имеющий вид порошка. Отличие от обычной ржавчины или металлической стружки то же, что у песка и Полисорба: химический состав идентичен, но высокая дисперсность делает его эффективным сорбентом. Магниточувствительные частицы мы вносим на поверхность воды. Частицы на поверхности мазутного пятна образуют корку. Дальше ее можно собирать мощным магнитом", — рассказал главный эксперт ТИУ Лев Максимов.

Главные преимущества такого метода: отсутствие вторичного загрязнения, простота использования и совместимость железа с многими естественными микроорганизмами. Комплексная работа сотрудников ТИУ ведется совместно с Московским государственным университетом, Академией наук РФ и компанией "СИБУР-Полилаб".