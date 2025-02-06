Жители более 600 домов в Тюменской области копят на капремонт на спецсчетах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственники 611 многоквартирных домов в Тюменской области вносят средства на капитальный ремонт на специальные счета. Всего в региональной программе капремонта 7 тыс. 851 МКД, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Возможность самостоятельно накапливать средства предусмотрена законодательством. При этом владелец спецсчета по согласованию с департаментом ЖКХ Тюменской области может перенести сроки ремонта на более ранний срок. Для этого требуется заключение проектной организации о необходимости ремонта. На спецсчете должно быть достаточное количество средств", - уточнили в департаменте.

Владельцы специальных счетов обязаны организовать ремонт и приемку работ, контролировать качество и сроки. Ели средства накапливаются на общем счете, все эти обязанности выполняет Фонд капитального ремонта МКД Тюменской области.

Отметим, что в 2025 году в регионе отремонтируют 1,3 тыс. конструктивных элементов многоквартирников. На эти цели направят более 5 млрд рублей.