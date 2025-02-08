Более 100 спортсменов участвуют в чемпионате по фиджитал-спорту Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 100 спортсменов участвуют во втором чемпионате по фиджитал-спорту Тюменской области. На площадке соревнуются участники из Тобольска, Ялуторовска и Тюмени, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Состязания проходят по двум направлениям: ритм-симулятор Just Dance 2024, двоеборье – два этапа тактической стрельбы - CS2 и лазертаг.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"В этом году наблюдается прирост участников: добавились самоорганизованные команды и команды от компаний. Уровень подготовки у всех индивидуальный. Есть команды, которые готовились к чемпионату год. Например, киберспортивная лига, которая сотрудничает с тюменской площадкой лазертага, активно тренировалась еще с прошлого чемпионата, чтобы успешно выступить сегодня и попасть в сборную региона", - рассказал президент Федерации фиджитал-спорта Тюменской области Павел Вешкурцев

По итогам соревнований сформируют команду, которая представит Тюменскую область на чемпионате УФО в марте. Также участникам с лучшими результатами присвоят спортивные разряды.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Также в рамках чемпионата Федерация фиджитал-спорта Тюменской области подписала соглашение о сотрудничестве с центром "Воин ". Впереди запланированы совместные мероприятия городского и регионального уровня.

Ранее о развитии фиджитал-движения в Тюменской области вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассказал губернатор Александр Моор: "Движение востребовано у молодых ребят. По результатам чемпионата России, мы вышли в топ-10 регионов, и будем дальше активно развивать направление".