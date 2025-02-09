Новую традицию ввели в Тюмени на чемпионате по самбо

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую традицию ввели в Тюмени на городском чемпионате по самбо, который проходит в областном центре "Победа" 9 февраля. Каждый, кто придет в центр, должен повязать ленточки на маскировочную сеть.

"Таким образом, мы принесем внесем свой вклад для победы. Сейчас идет спецоперация, поэтому нужно стоять плечом к плечу, чтобы победа была за нами", - заявил председатель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николай Мыцик.

Около 140 спортсменов вышли на ковер бороться за звания лучших. Состязания проходят среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет. Участие принимают команды из различных спортивных школ, детско-юношеских центров и спортивных клубов.

Сопредседатель общероссийского движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов отметил, что все ребята являются будущими защитниками Отечества.

"Вы будущие чемпионы. Желаю вам спортивных успехов, чтобы в жизни все было хорошо", - добавил он.

Победителей и призеров соревнований в каждой весовой категории наградят медалями и дипломами.

Виктория Макарова