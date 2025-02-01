Для болельщиков из Тюмени организуют трансфер на чемпионат России по биатлону

| Фото: тг-канал Александра Моора (архив) | Фото: тг-канал Александра Моора (архив)

Жители региона смогут поддержать тюменских биатлонистов на чемпионате России, который пройдет в тюменском центре "Жемчужина Сибири" с 13 по 16 марта. За медали поспорят лучшие спортсмены страны и Республики Беларусь.

Для болельщиков будет организован трансфер — от остановки Строительный институт ТИУ по ул. Коммунистическая до парковки автобусов "Жемчужина Сибири" и обратно до остановки Строительный институт ТИУ. 13 марта отправление из Тюмени в 9 часов, обратно в 15 часов 30 минут. 15 и 16 марта отправка в 10 часов 30 минут, обратно в 14 часов, сообщает информационный центр правительства региона.