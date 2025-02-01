  • 18 февраля 202518.02.2025вторник
  • USD91,4347
    EUR95,8048
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер юго-западный

Владимир Якушев встретился с матерями погибших участников СВО в Тюмени

Политика, 15:30 18 февраля 2025

Telegram-канал Александр Моора | Фото: Telegram-канал Александр Моора

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев встретился с матерями погибших участников СВО в Тюмени. Они обсудил вопросы организации психологической и социальной поддержки, патриотического воспитания, сообщает пресс-служба партии.

"Вы активно занимаетесь общественной работой, помогаете решать вопросы по ребятам, кто находится в зоне специальной военной операции, кто вернулся, получил инвалидность. Вы - те люди, которые все эти проблемы пропустили через себя. Вы понимаете всю эту боль. Мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы эти вопросы решать более активно, без лишней бюрократии. И понимаем, что к каждому - надо подходить индивидуально", - сказал Владимир Якушев.

Одна из инициатив, которую поддержал секретарь Генсовета, касается увековечивания подвига подразделения международного минного центра под командованием гвардии лейтенанта Богдана Барышникова. Их заслуга - разминирование жилых домов, аэропортов, вокзалов,

Еще одна инициатива - установка специального знака на могилах бойцов СВО, по аналогии с красной звездой на захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Якушев , Единая Россия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:30 18.02.2025Владимир Якушев встретился с матерями погибших участников СВО в Тюмени
14:26 18.02.2025Тюменские депутаты проанализировали работу с бездомными животными
11:08 17.02.2025Тюменских ветеранов СВО поддержит "Единая Россия"
09:40 17.02.2025В Тюменской области создадут Казанский муниципальный округ

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.