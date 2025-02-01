Владимир Якушев встретился с матерями погибших участников СВО в Тюмени

| Фото: Telegram-канал Александр Моора | Фото: Telegram-канал Александр Моора

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев встретился с матерями погибших участников СВО в Тюмени. Они обсудил вопросы организации психологической и социальной поддержки, патриотического воспитания, сообщает пресс-служба партии.

"Вы активно занимаетесь общественной работой, помогаете решать вопросы по ребятам, кто находится в зоне специальной военной операции, кто вернулся, получил инвалидность. Вы - те люди, которые все эти проблемы пропустили через себя. Вы понимаете всю эту боль. Мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы эти вопросы решать более активно, без лишней бюрократии. И понимаем, что к каждому - надо подходить индивидуально", - сказал Владимир Якушев.

Одна из инициатив, которую поддержал секретарь Генсовета, касается увековечивания подвига подразделения международного минного центра под командованием гвардии лейтенанта Богдана Барышникова. Их заслуга - разминирование жилых домов, аэропортов, вокзалов,

Еще одна инициатива - установка специального знака на могилах бойцов СВО, по аналогии с красной звездой на захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны.