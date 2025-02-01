Развивать в Тюмени народные дружины предложили городские депутаты

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Тюмени необходима новая концепция развития движения народных дружин. Для этого будет изучаться опыт других крупных городов. Потенциал областного центра в этом направлении намного выше имеющихся в настоящее время показателей. Об этом председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук рассказал 18 февраля.

Как напомнил членам постоянной комиссии директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц, новый этап возрождения и становления народных дружин в нашей стране начался в 2014 году с принятием Федерального закона "Об участии граждан в охране общественного порядка".

В настоящее время в охране общественного порядка поддержку правоохранительным органам оказывают пять народных дружин, по одной на каждый административный округ, а также одна казачья дружина. Они включены в региональный реестр МВД России по Тюменской области, в них состоят 211 человек. Дружинники патрулируют улицы Тюмени, сотрудничают с сотрудниками полиции в профилактике правонарушений, проводят разъяснительную работу с населением.

По словам Виталия Флянца дружинники вносят ощутимый вклад в охрану общественного порядка в дни крупных городских мероприятий, таких как День Победы, День города или новогодние праздники. Вместе с тем, в работе народных дружин остаются вопросы, требующие соответствующих решений для повышения их эффективности. В частности, это изменения маршрутов патрулирования, а также вовлечение в ряды дружинников молодёжи.

На то, что 211 дружинников для такого большого города как Тюмень недостаточно, обратил внимание коллег депутат Сергей Пыхалов. Юрий Коновалов в свою очередь предложил депутатам в уже ближайшее время лично познакомиться с деятельностью дружин. Сергей Морев подчеркнул, что привлечение горожан к охране общественного порядка способствует формированию активного гражданского общества и укреплению правопорядка.

"В настоящее время показатели нашего города по участию народных дружин в обеспечении порядка выглядят скромно, - считает председатель постоянной комиссии Степан Киричук. – Но в ближайшее время мы получим новую концепцию развития этого движения. Полиции надо помогать, у них есть проблемы с укомплектованностью. Рассмотрение вопроса сегодня показало, что этой теме надо придать большее значение. Будем увеличивать объёмы работы, я думаю, что Тюмень это заслужила".

Николай Ступников