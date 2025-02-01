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Жилой дом тушили пожарные в Ишимском районе

Происшествия, 11:41 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание стало причиной пожара в жилом доме по ул. Молодёжной д. Ваньковка Ишимского района. Возгорание произошло около 18 часов 19 февраля.

Огонь повредил кровлю дома на площади 48 кв. м. Обошлось без пострадавших, сообщает Управление МЧС России по Тюменской области.

Вечером 19 февраля на ул. Западносибирской в Тюмени загорелся автомобиль Seat. Огнём был охвачен моторный отсек и внутренняя отделка. Пострадавших нет, причина пожара - короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано три техногенных пожара. К ликвидации последствий ДТП спасателей привлекали три раза.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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