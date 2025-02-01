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Около 100 спортсменов поучаствуют в турнире по самбо в Тюмени

Спорт, 15:08 21 февраля 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет на базе тюменского областного центра самбо "Победа" 22 февраля. За призовые места поборются около 100 спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Победителей наградят медалями и дипломами соответствующих степеней. В командном зачете лучшие будут удостоены кубков и дипломов. Отдельную награду получат спортсмены за исполнение лучшей техники ведения боя.

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