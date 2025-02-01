Светлану Сейдвалиеву назначили заместителем главы Тюмени
Заместителем главы города назначили Светлану Сейдвалиеву, которая стала и директором административного департамента Тюмени. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.
"Успешно работая в органах местного самоуправления на различных должностях, она зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня. Светлана Владимировна обладает ценным опытом взаимодействия с общественностью, эффективными управленческими навыками и умением выстраивать конструктивные отношения с коллегами", - уточнил Максим Афанасьев.
Заместителя уже представили коллективу администрации города.