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Светлану Сейдвалиеву назначили заместителем главы Тюмени

Политика, 19:26 21 февраля 2025

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Заместителем главы города назначили Светлану Сейдвалиеву, которая стала и директором административного департамента Тюмени. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Успешно работая в органах местного самоуправления на различных должностях, она зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня. Светлана Владимировна обладает ценным опытом взаимодействия с общественностью, эффективными управленческими навыками и умением выстраивать конструктивные отношения с коллегами", - уточнил Максим Афанасьев.

Заместителя уже представили коллективу администрации города.

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# Максим Афанасьев , назначение

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