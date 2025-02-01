Возгорание ликвидировали в ТЦ "Центральный" Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Возгорание ликвидировали в ТЦ "Центральный" на ул. Некрасова в Тюмени. Воспламенение произошло в одном из павильонов на четвертом этаже здания. Сработала система автоматического пожаротушения, пожар ликвидировали на площади 20 кв. м, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На место вызова привлекались восемь единиц техники и 31 сотрудник подразделений регионального МЧС.

Посетители и персонал центра эвакуировались самостоятельно.

Сведений о пострадавших не поступало.