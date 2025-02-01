В Тюменской области готовится к чемпионату России по биатлону
Заседание организационного комитета по вопросам подготовки и проведения чемпионата России по биатлону прошло в правительстве региона при участии заместителя губернатора Алексея Райдера.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в онлайн-формате к мероприятию присоединились вице-президент Союза биатлонистов России Иван Мелихов и представитель компании "Orange Timing" Василий Жижин.
Соревнование состоится в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в марте. Зрителей ждут три дня состязаний спортсменов России и Республики Беларусь. На 13 марта намечен суперспринт. 15 марта пройдут смешанные одиночные эстафеты, а на следующий день — смешанные командные эстафеты.
Подробная программа соревнований — по ссылке.