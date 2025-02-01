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В Тюменской области готовится к чемпионату России по биатлону

Спорт, 18:33 27 февраля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Заседание организационного комитета по вопросам подготовки и проведения чемпионата России по биатлону прошло в правительстве региона при участии заместителя губернатора Алексея Райдера.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в онлайн-формате к мероприятию присоединились вице-президент Союза биатлонистов России Иван Мелихов и представитель компании "Orange Timing" Василий Жижин.

Соревнование состоится в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в марте. Зрителей ждут три дня состязаний спортсменов России и Республики Беларусь. На 13 марта намечен суперспринт. 15 марта пройдут смешанные одиночные эстафеты, а на следующий день — смешанные командные эстафеты.

Подробная программа соревнований — по ссылке.

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# биатлон , спорт

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