Тюменскому поселку Перевалово присвоили статус ИЖС

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Коттеджный поселок Перевалово в Тюменском районе отнесен к территориальной зоне ИЖС. Изменения в правила землепользования и застройки Переваловского сельского поселения внесло Главное управление строительства Тюменской области.

"Как и планировалось ранее, до 1 марта специалисты скорректировали схему территориального зонирования новой застройки. Земельные участки с домами, принадлежащие гражданам, которые купили имущество у лица, осуществляющего массовую застройку, отнесены к территориальной зоне ИЖС",- говорится в сообщении ведомства.

Концепция развития улично-дорожной сети посёлка была представлена администрацией Тюменского района на встрече с жителями в декабре 2024 г.

Об изменениях в правила землепользования и застройки Переваловского сельского поселения рассказал начальник управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области Алексей Кинчур.

видео: t.me/gus72to