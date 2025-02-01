Тюменскому поселку Перевалово присвоили статус ИЖС
Коттеджный поселок Перевалово в Тюменском районе отнесен к территориальной зоне ИЖС. Изменения в правила землепользования и застройки Переваловского сельского поселения внесло Главное управление строительства Тюменской области.
"Как и планировалось ранее, до 1 марта специалисты скорректировали схему территориального зонирования новой застройки. Земельные участки с домами, принадлежащие гражданам, которые купили имущество у лица, осуществляющего массовую застройку, отнесены к территориальной зоне ИЖС",- говорится в сообщении ведомства.
Концепция развития улично-дорожной сети посёлка была представлена администрацией Тюменского района на встрече с жителями в декабре 2024 г.
Об изменениях в правила землепользования и застройки Переваловского сельского поселения рассказал начальник управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области Алексей Кинчур.
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