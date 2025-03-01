В Тюмени открыли ледовый спортивный клуб "Эскимо"

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ледовый спортивный клуб "Эскимо" открыли по ул. Институтской в Тюмени. Инвестор - директор "Технодом-спорт" Алексей Мотошин и два партнера вложили в реализацию проекта более 100 млн рублей. Объект рассчитан для любителей хоккея и фигурного катания.

"Концепция клуба такая – это арендная площадка для инструкторов. Это популярная схема реализации спортивных проектов. Также у нас будет большой кластер проката инвентаря. Он станет доступным всем гостям, в том числе тем, кто гуляет в экопарке "Затюменский". Скорей всего, в краткосрочной перспективе это будет убыточно. Но нужно пройти и этот период. Необходимо вложить средства в покупку еще одной машины для льда. Сейчас у нас трудоустроено семь человек, расширим штат", - рассказал Алексей Мотошин.

Примечательно то, что ледовый корт построен по редко применяемой в Тюменской области опалубочной системе. Германскую технологию успешно реализуют на заводе в Екатеринбурге, где и производят опалубки. Они делают объект более энергоэффективным.

Большую помощь при реализации проекта инвестору оказала команда Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"Земельный участок предпринимателю предоставлен без торгов, как масштабному инвестпроекту, в рамках постановления правительства Тюменской области. Оказали содействие в подключении инженерных коммуникаций, решали вопросы организационного характера. Инвестор получил субсидию по договору лизинга за приобретенное оборудование", - пояснила заместитель начальника отдела сопровождения инвестпроектов Инвестиционного агентства Тюменской области Алёна Потапова.

Во время открытия ледовой площадки глава города Максим Афанасьев отметил высокое качество объекта, его оснащенность и перспективу для развития спорта.

"Администрация Тюмени, правительство Тюменской области заинтересованы поддерживать инвесторов в создании подобных спортивных объектов. Я благодарю инвестора, уверен, здесь будет кипеть спортивная жизнь", - сказал Афанасьев и сделал вброс шайбы для юных воспитанников ХК "Тюменский легион". Именно они первыми опробовали лед и дали ему высокую оценку.

За игрой пристально наблюдали тренеры и родители.

"У нас в Тюмени катастрофически не хватает таких ледовых площадок, поэтому мы обрадовались ей. Сын 2016 года уже пять лет занимается. Сейчас он вратарь. Всегда переживаем за него и поддерживаем. Нам очень хотелось бы, чтобы в городе создавали больше условий для занятий, открывали комплексы для большого хоккея", - пожелал отец хоккеиста Константин Кошель.

Добавим, предприниматели Тюменской области проявляют большой интерес к возведению спортивных объектов для занятий массовыми видами спорта. На сопровождении в инвестиционном агентстве на сегодня находятся 20 проектов. Общий объем вложений составляет более 5 млрд рублей. Инвесторы строят фитнес-центры, футбольные поля, бассейны, другое. Планируют создать более 680 рабочих мест.

Анжела Лебедева