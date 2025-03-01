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В Тюмени открыли ледовый спортивный клуб "Эскимо"

Экономика, 13:39 01 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ледовый спортивный клуб "Эскимо" открыли по ул. Институтской в Тюмени. Инвестор - директор "Технодом-спорт" Алексей Мотошин и два партнера вложили в реализацию проекта более 100 млн рублей. Объект рассчитан для любителей хоккея и фигурного катания.

"Концепция клуба такая – это арендная площадка для инструкторов. Это популярная схема реализации спортивных проектов. Также у нас будет большой кластер проката инвентаря. Он станет доступным всем гостям, в том числе тем, кто гуляет в экопарке "Затюменский". Скорей всего, в краткосрочной перспективе это будет убыточно. Но нужно пройти и этот период. Необходимо вложить средства в покупку еще одной машины для льда. Сейчас у нас трудоустроено семь человек, расширим штат", - рассказал Алексей Мотошин.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Примечательно то, что ледовый корт построен по редко применяемой в Тюменской области опалубочной системе. Германскую технологию успешно реализуют на заводе в Екатеринбурге, где и производят опалубки. Они делают объект более энергоэффективным.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Большую помощь при реализации проекта инвестору оказала команда Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"Земельный участок предпринимателю предоставлен без торгов, как масштабному инвестпроекту, в рамках постановления правительства Тюменской области. Оказали содействие в подключении инженерных коммуникаций, решали вопросы организационного характера. Инвестор получил субсидию по договору лизинга за приобретенное оборудование", - пояснила заместитель начальника отдела сопровождения инвестпроектов Инвестиционного агентства Тюменской области Алёна Потапова.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Во время открытия ледовой площадки глава города Максим Афанасьев отметил высокое качество объекта, его оснащенность и перспективу для развития спорта.

"Администрация Тюмени, правительство Тюменской области заинтересованы поддерживать инвесторов в создании подобных спортивных объектов. Я благодарю инвестора, уверен, здесь будет кипеть спортивная жизнь", - сказал Афанасьев и сделал вброс шайбы для юных воспитанников ХК "Тюменский легион". Именно они первыми опробовали лед и дали ему высокую оценку.

За игрой пристально наблюдали тренеры и родители.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"У нас в Тюмени катастрофически не хватает таких ледовых площадок, поэтому мы обрадовались ей. Сын 2016 года уже пять лет занимается. Сейчас он вратарь. Всегда переживаем за него и поддерживаем. Нам очень хотелось бы, чтобы в городе создавали больше условий для занятий, открывали комплексы для большого хоккея", - пожелал отец хоккеиста Константин Кошель.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Добавим, предприниматели Тюменской области проявляют большой интерес к возведению спортивных объектов для занятий массовыми видами спорта. На сопровождении в инвестиционном агентстве на сегодня находятся 20 проектов. Общий объем вложений составляет более 5 млрд рублей. Инвесторы строят фитнес-центры, футбольные поля, бассейны, другое. Планируют создать более 680 рабочих мест.

Анжела Лебедева

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# инвестиционное агентство Тюменской области , инвестор , Максим Афанасьев , спорт

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