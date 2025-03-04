Выставочный павильон форума TNF в Тюмени увеличат на 10 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Площадь выставочного павильона Промышленно-энергетического форума TNF увеличат на 10 %. Половина площадей для участников уже продана, сообщает пресс-служба форума.

Выставку откроют в первый день события, 15 сентября, она будет работать до конца всей деловой программы.

"Свои проекты и актуальные разработки для нефтегаза представят недропользователи, производители оборудования и материалов для ТЭК, поставщики цифровых решений. На обновленном сайте форума действует удобный виртуальный конструктор, с помощью которого компании могут моделировать свой будущий стенд. Уличная часть экспозиции будет отдана под самые зрелищные крупногабаритные экспонаты, о ее наполнении мы подробнее сообщим позже", – рассказала руководитель TNF EXPO Екатерина Булдакова.

Вход на TNF EXPO для горожан останется бесплатным по предварительной регистрации на сайте. Посетителей выставки ждет деловая программа. Одно из центральных событий – "Форум поставщиков", где представители ВИНК расскажут о проектах, представят прогнозные объемы закупок продукции, оборудования и материалов.

На TNF EXPO запланированы два официальных обхода с участием федеральных министров и подписание нескольких соглашений.

Все больше экспонентов внедряют интерактивные форматы. Так, в прошлом году компания "ОБТЭК" на своем стенде в режиме реального времени создавала для посетителей форума 3D-модели и чертежи иностранных деталей. Сервисом реверс-инжиниринга за время работы выставки воспользовались десятки компаний.

"Наш стенд на TNF стал не просто площадкой для встреч с потенциальными партнерами, а настоящей лабораторией импортозамещения. Нам удалось обработать конкретные запросы от компаний, нуждающихся в замене зарубежных деталей. В основном это запчасти, инструменты и принадлежности для насосного, компрессорного оборудования, запорной арматуры, а также разработка конструкторской документации для предприятий, готовых самостоятельно локализовать производство отечественных аналогов. Также мы представили собственные разработки, производство которых планируется локализовать в Тюменском районе. “ОБТЭК” установил рабочие связи с крупными нефтесервисными компаниями, готовыми включить наши решения в свои проекты. Благодаря TNF мы взяли в работу несколько перспективных направлений, которые станут частью глобальной стратегии импортозамещения", – подчеркнул генеральный директор "ОБТЭК" Иван Николаев.

Гиды TNF проведут бесплатные экскурсии для делегаций из отдельных компаний и профильных учебных заведений, для сборных групп. В 2024 году прошло более десяти экскурсий, маршруты которых трансформировались под конкретные запросы посетителей.

Промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 15 по 18 сентября в Тюмени. Главная деловая площадка нефтегазовой отрасли в России объединяет производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.

Центральная тема TNF 2025 – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Ожидается участие 12 тыс. человек, в том числе представителей более 1 тыс. компаний из 50 регионов России, бизнес-миссий из Китая, Казахстана и других стран.