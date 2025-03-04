В Тюменском районе концессионер построил 108 км водопроводных и канализационных сетей за год

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

108 км водопроводных и канализационных сетей построила по концессионному соглашению компания "Росводоканал Тюмень" в Тюменском районе за 2024 г. Всего за минувшие пять лет протяженность инфраструктуры превысила 400 км, количество абонентов увеличилось в два раза - до 71,7 тыс. пользователй.

Такие данные привела генеральный директор предприятия Ольга Сарбаева на заседании думы Тюменского района, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области со ссылкой на компанию.

"В 2025 году мы завершили линейную часть большого проекта по Ялуторовскому тракту. В этом году достроим насосные станции, и жители получат качественные услуги водоснабжения, водоотведения. Одновременно работаем сразу в нескольких направлениях. С 2020 года нам удалось на 64 процента снизить число повреждений на трубопроводах, а отключений водоснабжения уменьшить на 53 процента", - подчеркнула Ольга Сарбаева.

Отвечая на вопросы депутатов, она рассказала, что компания разрабатывает проект строительства КНС у д. Посохова. В с. Мальково в 2025 г. будет создана возможность для подключения к централизованной системе водоотведения многоквартирных домов и объектов социальной сферы, в том числе новой школы.

Отметим, что в Тюменском районе действуют два концессионных соглашения по развитию сетей водоснабжения и водоотведения. Депутаты одобрили деятельность предприятия, признав эффективность работы специалистов на территории района.