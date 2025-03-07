В Казанском районе инвесторы реализуют 10 бизнес-проектов
10 бизнес-проектов реализуют инвесторы в Казанском районе. Один из них - строительство и оборудование станции технического обслуживания сельхозтехники, сообщает администрация муниципального образования.
"В связи с теплой погодой строительство решили не останавливать и в зимнее время. Займ от инвестиционного агентства Тюменской области позволил своевременно закупить все необходимые строительные материалы для станции", - рассказал руководитель агрофирмы "Новоселезнево" Акрам Иноятов.
Для реализации проекта предпринимателя проконсультировали, предоставили информационную и финансовую поддержку.
Отметим, в 2024 г. в районе реализовали пять инвестпроектов. Общая сумма финансовых вложений превысила 48 млн рублей, создано 14 новых рабочих мест.