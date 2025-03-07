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В Казанском районе инвесторы реализуют 10 бизнес-проектов

Экономика, 16:37 07 марта 2025

администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

10 бизнес-проектов реализуют инвесторы в Казанском районе. Один из них - строительство и оборудование станции технического обслуживания сельхозтехники, сообщает администрация муниципального образования.

"В связи с теплой погодой строительство решили не останавливать и в зимнее время. Займ от инвестиционного агентства Тюменской области позволил своевременно закупить все необходимые строительные материалы для станции", - рассказал руководитель агрофирмы "Новоселезнево" Акрам Иноятов.

Для реализации проекта предпринимателя проконсультировали, предоставили информационную и финансовую поддержку.

Отметим, в 2024 г. в районе реализовали пять инвестпроектов. Общая сумма финансовых вложений превысила 48 млн рублей, создано 14 новых рабочих мест.

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# инвестиции , инвестпроекты , Казанский район

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