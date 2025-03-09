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Тюменская биатлонистка выиграла Кубок России

Спорт, 15:12 09 марта 2025

ЦСП Тюменской области | Фото: ЦСП Тюменской области

Финал Кубка России по биатлону сезона 2024-2025 годов прошел в Златоусте.

Победу в общем зачете заняла тюменская спортсменка Виктория Сливко. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Далее биатлонистов ждут выступления на чемпионате России в Тюмени, Увате и Ханты-Мансийске.

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# биатлон , Виктория Сливко

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