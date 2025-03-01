В программе чемпионата России по биатлону в Тюмени произошли изменения

| Фото: из Telegram-канала департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: из Telegram-канала департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Произошли изменения в программе чемпионата России по биатлону в Тюмени.

Как сообщает информационный центр правительства региона, смешанная эстафета стартует 15 марта в 14 часов.

Изменилось и время работы трансфера. Теперь он отправится от остановки "Строительная академия ТИУ" (ул. Коммунистическая) в 12 часов.

13 марта в 10 часов 40 минут начнется суперспринт (мужчины, квалификация). В 12 часов 10 минут — суперспринт (женщины, квалификация). Финал суперспринта среди мужчин пройдет с 13 часов 30 минут. В 14 часов 40 минут — финал суперспринта среди женщин.

16 марта в 12 часов начнется смешанная эстафета (2 ж х 6,0 км + 2 м х 7,5 км).

Дополнительная информация — на сайте ЦСП72.