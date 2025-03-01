В программе чемпионата России по биатлону в Тюмени произошли изменения
Произошли изменения в программе чемпионата России по биатлону в Тюмени.
Как сообщает информационный центр правительства региона, смешанная эстафета стартует 15 марта в 14 часов.
Изменилось и время работы трансфера. Теперь он отправится от остановки "Строительная академия ТИУ" (ул. Коммунистическая) в 12 часов.
13 марта в 10 часов 40 минут начнется суперспринт (мужчины, квалификация). В 12 часов 10 минут — суперспринт (женщины, квалификация). Финал суперспринта среди мужчин пройдет с 13 часов 30 минут. В 14 часов 40 минут — финал суперспринта среди женщин.
16 марта в 12 часов начнется смешанная эстафета (2 ж х 6,0 км + 2 м х 7,5 км).
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