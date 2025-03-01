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Два новых санитарных автомобиля вышли на линию в Областной больнице № 15

Экономика, 14:48 13 марта 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Две новые машины "Лада Гранта" пополнили автопарк ОБ № 15 в Нижней Тавде с начала 2025 года. Всего с 2023 года по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в сельскую больницу поставлено 11 легковых автомобилей, сообщает областной департамент здравоохранения.

Новые машины уже проехали почти 400 тыс. км, обеспечивая бесперебойную работу медицинской службы. С их помощью сотрудники собирают и привозят анализы от маломобильных пациентов, лекарства из аптеки, проводят вакцинацию на дому, патронаж участковых педиатров и терапевтов, доставляют медицинские бригады до удаленных фельдшерско-акушерских пунктов.

Среди водителей этих авто - Елена Соснина. Ее водительский стаж составляет уже 11 лет, столько же - опыт работы в медучреждении. В свое время работала диспетчером скорой помощи, регистратором в поликлинике, а после пересела в кресло водителя автомобиля.

"В последнее время я ездила на "Ларгусе", сейчас пересела на "Гранту". Мне комфортно, удобно. Занимаюсь доставкой биоматериалов. Если нужно, то обслуживаю маломобильных пациентов", - рассказала Елена Соснина.

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# национальный проект Продолжительная и активная жизнь , Нижняя Тавда , транспорт

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