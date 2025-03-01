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Футболисты Тюмени встретятся на домашнем стадионе с "Балтикой"

Спорт, 09:49 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ФК "Тюмень" начнет первые официальные матчи 2025 года на домашнем стадионе "Геолог" 16 марта с "Балтикой". Начало в 17 часов.

Команды уже играли в сентябре в Калининграде. Тогда клуб уступил с минимальным отрывом — 1:2. С таким же проигрышем завершился осенний поединок со "СКА-Хабаровск". С этой командой матч на "Геологе" состоится 29 марта, сообщает Вслух.ру.

ФК "Тюмень" после неудачной первой половины сезона набрала 16 очков и остается на последнем месте в турнирной таблице лиги. Команда нуждается в поддержке, чтобы покинуть зону аутсайдеров.

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