Кандидатуру Александра Моора на должность секретаря Тюменского отделения "Единой России" поддержал Дмитрий Медведев
Кандидатуру Александра Моора на должность секретаря Тюменского отделения партии "Единая Россия" поддержал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Он обозначил приоритеты в работе реготделения – это поддержка участников СВО, новых регионов страны, работа с первичками и муниципальными депутатами.
"Единая Россия сильна первичными партийными организациями. Там самые проверенные люди и люди, которые непосредственно своим трудом укрепляют авторитет партии. Партия никогда себя не отделяла от людей. Безусловно, необходимо, чтобы и в ходе вашей работы вы регулярно, если вам будет оказано доверие конференции реготделения, как партийный руководитель обсуждали все вопросы и с рядовыми членами партии, и с жителями области", - сказал Дмитрий Медведев.
Губернатор Моор рассказал, что в Тюменской области 31 тысяча членов "Единой России" и более 12 тысяч сторонников партии. Сформировано 26 местных и 1095 первичных отделений.
"Единая Россия пользуется большой поддержкой у жителей. Об этом говорят результаты выборных кампаний. Если смотреть по всем депутатским мандатам, из 3026 депутатов 2821 человек - члены депутатских объединений Единой России. Это более 93%. На территории региона реализуется 22 федеральных и девять региональных партпроектов. Основной акцент в работе связан с поддержкой военнослужащих, семей участников СВО и волонтерскими проектами. Вижу в партии мощный управленческий ресурс. Потому что наша партия - это высоко мотивированные люди, которые хорошо знают, как работают люди во всех муниципалитетах, во всех населенных пунктах", - подчеркнул Александр Моор.