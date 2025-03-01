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Кандидатуру Александра Моора на должность секретаря Тюменского отделения "Единой России" поддержал Дмитрий Медведев

Политика, 19:04 15 марта 2025

t.me/av_moor

Кандидатуру Александра Моора на должность секретаря Тюменского отделения партии "Единая Россия" поддержал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Он обозначил приоритеты в работе реготделения – это поддержка участников СВО, новых регионов страны, работа с первичками и муниципальными депутатами.

"Единая Россия сильна первичными партийными организациями. Там самые проверенные люди и люди, которые непосредственно своим трудом укрепляют авторитет партии. Партия никогда себя не отделяла от людей. Безусловно, необходимо, чтобы и в ходе вашей работы вы регулярно, если вам будет оказано доверие конференции реготделения, как партийный руководитель обсуждали все вопросы и с рядовыми членами партии, и с жителями области", - сказал Дмитрий Медведев.

Губернатор Моор рассказал, что в Тюменской области 31 тысяча членов "Единой России" и более 12 тысяч сторонников партии. Сформировано 26 местных и 1095 первичных отделений.

"Единая Россия пользуется большой поддержкой у жителей. Об этом говорят результаты выборных кампаний. Если смотреть по всем депутатским мандатам, из 3026 депутатов 2821 человек - члены депутатских объединений Единой России. Это более 93%. На территории региона реализуется 22 федеральных и девять региональных партпроектов. Основной акцент в работе связан с поддержкой военнослужащих, семей участников СВО и волонтерскими проектами. Вижу в партии мощный управленческий ресурс. Потому что наша партия - это высоко мотивированные люди, которые хорошо знают, как работают люди во всех муниципалитетах, во всех населенных пунктах", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , Дмитрий Медведев , Единая Россия

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