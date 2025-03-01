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Молодежь Тюменской области получила новые возможности для реализации проектов

Политика, 13:16 21 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Изменения региональных законов по вопросам социальной политики, внесенные депутатами областной думы в связи с изменениями федерального законодательства, открывают для молодых людей широкие возможности.

Изменения регионального закона "О молодежной политике в Тюменской области" значительно расширяют перечень основных ее направлений.

Как рассказала председатель комитета по социальной политике, руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Ольга Швецова, одно из ключевых направлений – патриотическое и духовно-нравственное воспитание, которое ориентировано на приоритеты государства – традиционные российские ценности, уважение к семье, сохранение исторической правды, патриотизм. Среди направлений обозначены также защита прав и законных интересов молодежи, создание условий для ответственного родительства среди молодежи.

Кроме того, в 2025 году в рамках национального проекта "Молодежь и дети" в регионе приступят к разработке механизмов инициативного бюджетирования в сфере молодежной политики.

"Внесенные в закон изменения дадут молодежи Тюменской области больше возможностей получить господдержку на реализацию своих инициатив", - подчеркнула Ольга Швецова.

По мнению заместителя председателя облдумы, члена фракции "Единая Россия" Натальи Шевчик, принятые изменения отвечают запросам молодежи и требованиям времени.

"Важно вовлечь молодежь в жизнь региона, сегодня у нас для этого есть инструментарий, что в скором времени принесет свои плоды", - уверена Наталья Шевчик.

Новые возможности появятся и у тюменских спортсменов. На заседании был принят закон в связи с изменением федерального законодательства в части реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки для взрослых. Был расширен круг лиц, имеющих право на дополнительное образование по программам спортивной подготовки, сообщает пресс-служба облдумы. "Закон дает право перспективным спортсменам, которым исполнилось 18 лет, еще два года заниматься в муниципальных спортшколах региона бесплатно по программам, соответствующим критериям федеральных стандартов спортподготовки", - сообщила Ольга Швецова.

Срок в два года устанавливается решением тренерского совета спортивных школ региона (локальный акт организаций), чтобы поддержать взрослых перспективных спортсменов и дать им возможность достичь максимально высоких достижений.

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# молодежь , Наталья Шевчик , облдума , Ольга Швецова , спортсмены

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