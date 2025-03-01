Спортсмен из Тобольска стал победителем всероссийской "Шиповки юных"
Воспитанник спортивной школы №2 из Тобольска Егор Бизин завоевал золото всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" в личном первенстве.
Турнир проходил в Казани. Всего в нем приняли участие 143 сильнейших атлета страны в возрастной категории до 14 лет. Егор показал самые лучшие результаты: 5,24 метра в прыжках в длину, 60,03 метра в метании и пробежал 60-метровую дистанцию за 7,87 секунды, сообщает администрация Тобольска.
Наставник юного спортсмена - тренер ДЮСШ № 2 Леонид Клевачев.