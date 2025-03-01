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Спортсмен из Тобольска стал победителем всероссийской "Шиповки юных"

Спорт, 14:04 26 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспитанник спортивной школы №2 из Тобольска Егор Бизин завоевал золото всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" в личном первенстве.

Турнир проходил в Казани. Всего в нем приняли участие 143 сильнейших атлета страны в возрастной категории до 14 лет. Егор показал самые лучшие результаты: 5,24 метра в прыжках в длину, 60,03 метра в метании и пробежал 60-метровую дистанцию за 7,87 секунды, сообщает администрация Тобольска.

Наставник юного спортсмена - тренер ДЮСШ № 2 Леонид Клевачев.

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# спортивные школы , Тобольск

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