О поддержке участников СВО и их семей рассказал Михаил Мишустин

| Фото: Официальный канал правительства РФ в Telegram | Фото: Официальный канал правительства РФ в Telegram

О поддержке участников СВО и их семей рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства Государственной думе 26 марта. По словам главы правительства, наш долг сегодня поддержать героев и окружить заботой их семьи.

Работа в данном направлении ведётся ведется совместно с фондом "Защитники Отечества". Так, для участников СВО обеспечено приоритетное право на медицинскую помощь и получение образования, переобучение и повышение квалификации.

Также детям таких военнослужащих предоставляются бесплатные путевки на отдых и оздоровление. Для ребят постарше есть преимущества при поступлении в учебные организации.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий назначается автоматически без дополнительных заявлений – сразу после выдачи соответствующего удостоверения. Кроме того, установлены льготы, освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и ряда пошлин.

На рассмотрении в Госдуме - законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, выполняющих задачи в Курской области, сообщает правительство РФ.

Михаил Мишустин сообщил также, что президент на встрече с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" выступил с новыми инициативами.