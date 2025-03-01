  • 26 марта 202526.03.2025среда
  • USD84,1930
    EUR92,3409
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

О поддержке участников СВО и их семей рассказал Михаил Мишустин

Политика, 14:53 26 марта 2025

Официальный канал правительства РФ в Telegram | Фото: Официальный канал правительства РФ в Telegram

О поддержке участников СВО и их семей рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства Государственной думе 26 марта. По словам главы правительства, наш долг сегодня поддержать героев и окружить заботой их семьи.

Работа в данном направлении ведётся ведется совместно с фондом "Защитники Отечества". Так, для участников СВО обеспечено приоритетное право на медицинскую помощь и получение образования, переобучение и повышение квалификации.

Также детям таких военнослужащих предоставляются бесплатные путевки на отдых и оздоровление. Для ребят постарше есть преимущества при поступлении в учебные организации.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий назначается автоматически без дополнительных заявлений – сразу после выдачи соответствующего удостоверения. Кроме того, установлены льготы, освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и ряда пошлин.

На рассмотрении в Госдуме - законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, выполняющих задачи в Курской области, сообщает правительство РФ.

Михаил Мишустин сообщил также, что президент на встрече с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" выступил с новыми инициативами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Михаил Мишустин , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 26.03.2025Михаил Мишустин: системная работа для помощи родителям идет на всех уровнях
14:53 26.03.2025О поддержке участников СВО и их семей рассказал Михаил Мишустин
12:03 26.03.2025Штраф за несообщение в военкомат о переезде может возрасти до 20 тыс. рублей
16:48 25.03.2025Размещать портреты героев на тюменских домах предложили городские депутаты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора