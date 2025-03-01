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Наркотики изъяли у жителя Тюмени в Ялуторовске

Происшествия, 16:07 28 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 0,6 грамма N-метилэфедрона изъяли у жителя Тюмени в Ялуторовске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчину задержали на вокзале, он привлек внимание контролера, которая вызвала правоохранителей. Мужчину доставили в полицию. В присутствии понятых полицейские изъяли у него пакетик с порошкообразным веществом, находившийся в сумке.

Исследование показало, что вещество является N-метилэфедроном массой более 0,6 грамма. На допросе тюменец рассказал, что в Ялуторовск приехал на такси, запрещенное вещество приобрел в Сети. В лесу недалеко от города мужчина забрал "закладку", планировав использовать для личного употребления.

В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств". Наказание - лишение свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , уголовное дело

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