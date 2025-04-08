Бережливое производство внедрят на Тюменском заводе гофротруб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бережливое производство внедрят на Тюменском заводе гофротруб. Предприятие намерено стать участником проекта "Повышение конкурентоспособности экономики". Помогут в этом коллективу эксперты Регионального центра компетенций, сообщает Тюменский технопарк.

"На сегодняшний день у нас нет технологических карт. Мы понимаем, что необходимо четко описать каждую операцию на рабочем месте, чтобы знать возможности оборудования и требования к качеству производства". Он также отметил, что важным моментом является работа отдела менеджеров, с которым нужно выстроить всю последовательность действий", - поделился Собственник предприятия Виктор Перекрестов с руководителем РЦК Алексеем Воронцовым и представителем центра Марией Радион.

Предприятие - разработчик автоматизированного оборудования - находится в постоянном поиске оптимизации. Чтобы удерживать баланс между объемами работы и затратами необходима автоматизация.

Эксперты РЦК подчеркнули, что оптимизация процессов и повышение эффективности — это совместная задача, требующая активного участия как экспертов РЦК, так и самого предприятия. Они готовы помочь предприятиям региона внедрить бережливые технологии, в рамках федпроекта "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

Для участия в проекте необходимо оставить заявку на ИТ-платформе "Производительность.рф".