В Тюмени застройщикам выдали разрешения на строительство 200 тысяч "квадратов" жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разрешения на строительство 200 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах выдали в Тюмени с начала года. Это на 150 тыс. кв. метров меньше, чем за тот же период годом ранее.

Об этом рассказал директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени Дмитрий Иванов на конференции "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы".

"Мы все понимаем, что строительная отрасль для Тюменской области и Тюмени - одна из ключевых отраслей, которая формирует экономику, в том числе, дает возможность создания новых рабочих мест для наших горожан. Но для меня важнее участие застройщиков в развитии города, в улучшении качества городской среды, улучшении архитектурного облика города. Это тот большой вклад, который все видят, а город меняется в лучшую сторону", - приводит слова Дмитрия Иванова Единый ресурс застройщиков.

По его словам, данные цифры являются объективным откликом бизнеса на сегодняшнюю экономическую ситуацию и на предыдущие рекордные показатели по вводу.