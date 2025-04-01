Тюменский завод выпускает огнеупорные фасады для жилых домов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производство огнеупорного фасада – имитация клинкерной плитки – началось на Тюменском заводе фасадного декора. В основе фасада — пенополистерол. Он одновременно утепляет и украшает дом.

"Делаем акцент на термопанели. Это обшивка фасада, обрамление. Производим в основном типовые, и есть часть заказов, которые изготавливаем по индивидуальным эскизам. Пенополистерол не поддерживает горение. Сейчас работаем над тем, чтобы получить сертификат негорючего материала", - рассказал директор Тюменского завода фасадного декора Олег Хренов.

Металл, пенополистерол и стеклофибробетон применяют в цехах завода для выпуска изделий для фасадов с 2012 г.

Технология производства изделий из стеклофибробетона одна из самых сложных. Рабочие создают формы с закладными металлическими деталями, утрамбовывают их в тело бетона. Затем производят напыление из специальных нитей, армируют бетон. Выпускают до 1 тыс. кв. метров в месяц.

"Стеклофибробетон используем в декоративных целях, но его еще используют как опалубку. Сейчас производим изделия на фасад – пять в длину и метр в ширину – это для одного из застройщиков Тюмени. Заказ один из редких. Стеклоровинг, белый цемент, специальные присадки – это все в основе производства", - отметил Олег.

В портфеле Тюменского завода фасадного декора — заказы от девелоперов, торговых компаний, частных лиц и компаний, которые работают с госзаказами. Спрос на продукцию с каждым годом увеличивается. Ее главное конкурентное преимущество - качество, считает руководитель завода. Декоративные элементы тюменского производства есть во многих городах страны.

Руководство Тюменского завода фасадного декора планирует расширять номенклатуру, масштабировать производство.

По мнению начальника отдела развития строительного комплекса Главного управления строительства Тюменской области Андрея Решетникова, интерес к продукции завода есть у всех участников рынка.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня мы познакомились с производством, посмотрели технологию, культуру производства. Хочется отметить использование инновационных подходов при изготовлении фасадов. Возможности по созданию разных форм на усмотрение заказчика", - сказал он.

Завод фасадного декора вступил в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" в конце 2024 г. Представители компании участвовали в закупочных сессиях, в выставке первой Всероссийской конференции по модульному строительству. Им доступны все меры поддержки кластера.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Строительно-индустриальный кластер оказывает такую поддержку, как проведение b2b-встреч, коммуникации с участниками кластера. Помогаем формировать пакеты документов на федеральные и региональные меры поддержки. Для этого нужно обратиться к нам, чтобы мы выехали на промышленный аудит, помогли оформить программы, под которые подходит получение помощи", - пояснила руководитель направления по взаимодействию с участниками Строительно-индустриального кластера Наталья Баженова.

Всего более 70 компаний входят в Строительно-индустриальный кластер. Их общая выручка составляет 78 млрд рублей.

Анжела Лебедева