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Тюменский завод выпускает огнеупорные фасады для жилых домов

Экономика, 15:32 10 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производство огнеупорного фасада – имитация клинкерной плитки – началось на Тюменском заводе фасадного декора. В основе фасада — пенополистерол. Он одновременно утепляет и украшает дом.

"Делаем акцент на термопанели. Это обшивка фасада, обрамление. Производим в основном типовые, и есть часть заказов, которые изготавливаем по индивидуальным эскизам. Пенополистерол не поддерживает горение. Сейчас работаем над тем, чтобы получить сертификат негорючего материала", - рассказал директор Тюменского завода фасадного декора Олег Хренов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Металл, пенополистерол и стеклофибробетон применяют в цехах завода для выпуска изделий для фасадов с 2012 г.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Технология производства изделий из стеклофибробетона одна из самых сложных. Рабочие создают формы с закладными металлическими деталями, утрамбовывают их в тело бетона. Затем производят напыление из специальных нитей, армируют бетон. Выпускают до 1 тыс. кв. метров в месяц.

"Стеклофибробетон используем в декоративных целях, но его еще используют как опалубку. Сейчас производим изделия на фасад – пять в длину и метр в ширину – это для одного из застройщиков Тюмени. Заказ один из редких. Стеклоровинг, белый цемент, специальные присадки – это все в основе производства", - отметил Олег.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В портфеле Тюменского завода фасадного декора — заказы от девелоперов, торговых компаний, частных лиц и компаний, которые работают с госзаказами. Спрос на продукцию с каждым годом увеличивается. Ее главное конкурентное преимущество - качество, считает руководитель завода. Декоративные элементы тюменского производства есть во многих городах страны.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Руководство Тюменского завода фасадного декора планирует расширять номенклатуру, масштабировать производство.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По мнению начальника отдела развития строительного комплекса Главного управления строительства Тюменской области Андрея Решетникова, интерес к продукции завода есть у всех участников рынка.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня мы познакомились с производством, посмотрели технологию, культуру производства. Хочется отметить использование инновационных подходов при изготовлении фасадов. Возможности по созданию разных форм на усмотрение заказчика", - сказал он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Завод фасадного декора вступил в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" в конце 2024 г. Представители компании участвовали в закупочных сессиях, в выставке первой Всероссийской конференции по модульному строительству. Им доступны все меры поддержки кластера.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Строительно-индустриальный кластер оказывает такую поддержку, как проведение b2b-встреч, коммуникации с участниками кластера. Помогаем формировать пакеты документов на федеральные и региональные меры поддержки. Для этого нужно обратиться к нам, чтобы мы выехали на промышленный аудит, помогли оформить программы, под которые подходит получение помощи", - пояснила руководитель направления по взаимодействию с участниками Строительно-индустриального кластера Наталья Баженова.

Всего более 70 компаний входят в Строительно-индустриальный кластер. Их общая выручка составляет 78 млрд рублей.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , декор , промпроизводство , строительно-индустриальный кластер , фасады

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