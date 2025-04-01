Инвестиционный потенциал Тюменской области презентовали в Москве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Инвестиционный потенциал Тюменской области презентовали в представительстве правительства региона в Москве. В ходе мероприятия руководители нескольких компаний договорились о коллаборациях.

"Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в рейтингах инвестиционной привлекательности страны. На протяжении последних пяти лет мы развиваем межрегиональный Нефтегазовый кластер. Его цель – объединить предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты, и перейти от мешающей конкуренции к сотрудничеству. Задача самого мероприятия – познакомить потенциальных инвесторов с условиями вхождения в этот кластер и сотрудничества с регионом", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Эдуард Бакиев.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Директор регионального департамента инвестиционной политики Анатолий Картухин отметил, что инвестиционный блок позволяет получить все виды поддержки, независимо от того, на какой стадии развития находится компания.

"Это может быть просто гражданин с идеей, который обратился за помощью или крупное предприятие. Для всех действуют льготы, которые предоставляет регион. Например, если недропользователь-участник кластера закупает материалы, оборудование у других участников из Тюменской области – из бюджета региона ему могут выделить промышленный кешбэк", - добавил он.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

196 компаний уже присоединились к Нефтегазовому кластеру региона, сообщает информационный центр правительства области. В рамках мероприятия соглашения о сотрудничестве с кластером подписали еще две структуры: "Агентство по технологическому развитию" и "Горизонт покрытий".

"Одна из главных задач, которую решает кластер – снижение доли импортной продукции в отрасли. Сейчас нашими партнерами являются компании из 26 субъектов России: 46 процентов организаций – производственные, 54 процента – сервисные", - обратил внимание генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

Также участникам встречи рассказали о возможности сотрудничества с межуниверситетским кампусом, который строят в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Его будущие партнеры смогут разрабатывать и предлагать образовательные программы, научно-исследовательские проекты и рассматривать потенциальных сотрудников среди выпускников.