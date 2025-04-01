Почти 300 предприятий Тюменской области участвуют в региональной ярмарке вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 19 тыс. вакансий предлагают работодатели на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий Тюменской области 18 апреля. Всего на ней представлены почти 300 предприятий, компаний и организаций. Деловое событие проходит в пятый раз.

Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер на открытии мероприятия в Тюмени.

"Это самое знаковое кадровое событие года. За три года – пятая, можно сказать, юбилейная ярмарка. Вместе со всей страной и Тюменской областью мы рады приветствовать тех, кто ищет новые возможности для своего будущего профессионального роста. Это касается соискателей, студентов, школьников. Работодатели, несмотря на внешние вызовы, с которыми столкнулась экономика нашей страны, видят свое развитие и достигают целей, опираясь на квалифицированных сотрудников", - подчеркнул в своем выступлении заместитель губернатора.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероники Ефремовой, интерес к региональному этапу Всероссийской ярмарки вакансий ежегодно увеличивается.

"Такого количества работодателей как сегодня на ярмарке у нас еще никогда не было. Почти 300 юридических лиц. Это значит, что столько же представителей кадровых служб пришли на площадки делового события для того, чтобы найти сотрудников. Заявлено более 19 тысяч вакансий. Такое количество соискателей сегодня смогут найти работу. Прирост трудоустроенных по итогам ярмарок вакансий происходит в разы", - пояснила директор департамента.

Также она отметила тот спектр возможностей, который представляют тюменские вузы, колледжи и техникумы на площадке. Это востребовано школьниками и студентами, которые приходят на ярмарку группами и классами. Взрослые соискатели могут посмотреть возможности для смены карьерного трека. "И это прекрасный ход. Еще работая, можно посмотреть, что предлагают работодатели региона по найму", - сказала Вероника Ефремова.

Программа и площадки ярмарки вакансий в Тюменской области здесь.

Оксана Корнеенкова