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Артём Жога встретился с ребятами из Донбасса и Новороссии

Политика, 13:29 25 апреля 2025

фото пресс-службы полпреда президента в УФО

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога встретился с ребятами из Донбасса и Новороссии, которые принимают участие в молодёжном форуме "Россия и Запад: глобальное противостояние" в Екатеринбурге.

Ребята учатся в вузах Донецка, Мелитополя, Луганска, Геническа. Большинство из них впервые приехали на Урал. Уверяют, что им очень понравился Екатеринбург и Свердловская область, сообщает пресс-служба полпредства.

Подпред рассказал о той большой работе, которую проводят регионы Уральского федерального округа на подшефных территориях. "Краснодон, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха, Авдеевка и Тельмановский район активно преображаются: строятся школы, больницы, спортивные объекты, жильё, дороги. Конечно, впереди ещё большой объём работы, но отступать никто не планирует. УФО продолжит восстанавливать Донбасс – энергично и со всей душой", - заявил Артём Жога.

Важно, по словам полномочного представителя президента, что на межрегиональном уровне уделяется пристальное внимание школьникам и студентам Донбасса и Новороссии. Проводятся спортивные состязания, культурные обмены, совместные форумы, образовательные программы.
"В будущем именно этим ребятам предстоит задавать вектор развития страны, важно показать им хороший пример",- подчеркнул Артём Жога.

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# Артем Жога , Донбасс

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