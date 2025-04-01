В Тюменской области более 1,4 млн рублей направят на выплаты участникам последствий радиационных аварий

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Более 1,4 млн рублей направят в Тюменской области на выплаты участникам ликвидации последствий радиационных аварий. При этом обращаться никуда не надо, средства поступают автоматически, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Кроме федеральных мер социальной поддержки, действуют региональные. Ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий, 26 апреля, ежегодно за счет средств бюджета Тюменской области осуществляется единовременная выплата.

На региональном уровне инвалидам и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам из подразделений особого риска на региональном уровне установлены и предоставляются меры социальной поддержки по проезду на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения.

"39 лет назад мир потрясло страшное происшествие – на четвёртом энергоблоке произошёл взрыв. Помню, как мы, будучи подростками, обсуждали эти события в школе, пытались представить, что происходит в Чернобыле. Взрослые тем временем готовились к отправке в зону аварии. Среди ликвидаторов был и Ирик Кадиров, выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Инженерно-техническая рота под его командованием расчищала территорию Чернобыльской АЭС, занималась захоронением ветхих строений. Сейчас Ирик Саняфович – председатель тюменского Союза "Чернобыль". Его активисты бережно хранят память о тех страшных событиях, даже собрали небольшую экспозицию", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

В Тюменской области на сегодняшний день проживают более 600 человек, которые являются участниками ликвидации последствий катастроф.

"В Год героев мы выражаем им особую благодарность. Их самоотверженность и отвага навсегда останутся в памяти как пример беззаветного служения Родине", - подчеркнул глава региона.