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В Тюменской области открыли 1,2 тыс. вакансий для медицинских работников

Экономика, 13:53 27 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,2 тыс. вакансий для медицинских работников открыли работодатели в Тюменской области. Больницы и поликлиники готовы принять 66 врачей на зарплату до 88 тыс. 265 рублей. А также 88 фельдшеров на доход до 48 тыс. 51 рублей в месяц.

Нужны и узкие специалисты: три врача-стоматолога на ежемесячный доход до 65 тыс. рублей, столько же медсестер по массажу – на зарплату в 35,3 тыс. рублей и восемь акушерок - до 42,7 тыс. рублей.

Требуются 88 медсестер. Им предлагают доход до 41,1 тыс. рублей. Еще 24 места – для постовых медсестер – 45,6 тыс. рублей.

В регионе также востребованы ветеринарные врачи. 42 специалиста получат работу со средней зарплатой 54 тыс. 824 руб, пишет Вслух.ру.

В помощь соискателям и работодателям открыт интерактивный сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Кадровый центр "Работа России" находится в Тюмени на ул. Республики 204в, корп. 3.

Телефоны горячей линии 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05.

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# вакансии , Медицина , рынок труда

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