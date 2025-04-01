В Тюменской области количество объектов без прав сократилось на 246,7 тысяч

На 246,7 тыс. объектов без прав стало меньше в Тюменской области за пять лет. В Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о выявленных правообладателях 17,1 тыс. объектов недвижимости.

Еще 60,3 тыс. объектов исключили из ЕГРН как прекратившие своё существование. Ранее возникшие права оформлены в отношении более 37,5 тыс. объектов.

"Эффективному снижению количества объектов недвижимости без прав способствует реализация мероприятий, проводимых управлением совместно с правительством региона и муниципалитетами, в рамках реализации закона о выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости", – пояснил руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв.

Наполнение ЕГРН достоверными сведениями – одна из приоритетных задач Росреестра. Только при полных и точных данных можно оказывать качественные государственные услуги и эффективно управлять территориями. Мероприятия проводят в рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных", пишет МегаТюмень.